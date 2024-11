Najman wyjawił genezę konfliktu z Adamkiem. Wszystko przez... Andrzeja Gołotę

Marcin Najman popisał się szczerością w ostatnim wywiadzie

Konflikt Najmana z Adamkiem trwa od dekady. Wszystko przez Gołotę

"Żeby on przyjechał sam, ale stoi za nim cała świta z Solidarnej Polski. I oni stoją przed vip roomem i że oni tu wchodzą. Ochrona nie miała na tyle kreatywności, żeby powiedzieć "nie", tylko zadzwonili po mnie. I on mnie postawił przy ścianie: albo on, albo Gołota. To ja zapytałem Andrzeja: co mam mu odpowiedzieć? To, co Andrzej powiedział, nie będę powtarzał, ale najdelikatniej mówiąc, chodziło mu o to, żeby nie przychodził. Patrząc mu w oczy, mówię: "Tomasz, nie wejdziesz tutaj". On nie rozumiał, co się wydarzyło. Jak zrozumiał, że naprawdę tam nie wejdzie, to jakby obuchem w łeb dostał. Później nie został poproszony przed walką wieczoru do jednego ringu, bo wiem, że Andrzej nie chciał dzielić z nim ringu. Rozumiem złą emocję Tomka" - wyjawił po latach Najman.