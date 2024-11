Wisła i Cracovia będą miały konkurencję. Powstaje nowy klub, kciuki trzyma sam Gołota

Wszyscy czekają na Kraków. To będzie przełom?

Co ważne, krakowianom na rękę mają pójść władze Głównej Komisji Sportu Żużlowego, którym zależy na reaktywacji tego ośrodka. W tym miejscu warto wspomnieć, że Speedway Kraków potrzebował dodatkowego czasu na wyjaśnienie kwestii związanych z dzierżawą stadionu, do którego prawa miało poprzednio działające stowarzyszenie.

Ci zawodnicy mają startować pod Wawelem

Nie dojdzie bowiem do umowy współpracy między tymi klubami, która jeszcze do niedawna miała obowiązywać. Nie zmienia to faktu, że na rynku ciągle jest sporo zawodników do wzięcia w atrakcyjnej cenie. Poza wszystkim celem Speedway Krakowa w pierwszym roku funkcjonowania będzie spokojne przejechanie sezonu bez długów.