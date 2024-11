Koniec spekulacji. Media: Imane Khelif jest mężczyzną. Raport medyczny poraża

Francuskie media dotarły do raportu medycznego, którego treść - do tej pory ukrywana - brzmi zgoła sensacyjnie. Wyniki badań przeprowadzonych w ubiegłym roku miały wykazać, że Imane Khelif nie posiada żeńskich organów rozrodczych. Stwierdzono u niej za to męskie organy, tyle że stanie deformacji - co wynika z "niedoboru 5-alfa-reduktazy". Po ujawnieniu raportu mistrzyni olimpijska w boksie z Paryża może zostać zmuszona do oddania złotego medalu.