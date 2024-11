Skandal w mistrzostwach świata. Polak mógł walczyć o tytuł. "Nie przegrałem"

Wszystkie były brązowego koloru. Niewiele jednak brakowało, by co najmniej srebrny medal wywalczył Fabian Urbański. Ubiegłoroczny czempion w kategorii kadetów postawił trudne warunki Sanzharowi-Aliemu Begalijewowi. Według ekspertów prezentował się nawet lepiej na tle przeciwnika. Triumfatora wyłonili sędziowie. Na środku ringu Polak początkowo pojawił się z delikatnym uśmiechem, przekonany o swoim triumfie. Niestety decyzja okazała się niekorzystna i to Kazach uzyskał przepustkę do finału.