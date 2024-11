Andrzej Gołota daje swoje poparcie. Wprost o Trumpie i Harris

Andrzeja Gołotę kiedyś ciągnęło do ringu , nawet gdy już wiedział, że najlepsze lata ma dawno za sobą. To problem wielu zawodowych sportowców. W końcu jednak zrozumiał, że coś bezwzględnie się skończyło i nie ulega pokusom , które wciąż do niego spływają. Zwłaszcza że (jeszcze?) świetnie mają się widowiska, które potrzebują prawdziwych sportowców, by uwiarygodnić swój biznes.

Weteran sportu ma swój jasny pogląd na wiele spraw , nie wszystkimi dzieli się z opinią publiczną. Tym razem postanowił zaprezentować swoje zapatrywania polityczne w przededniu wydarzenia, na które patrzą oczy całego świata. Chodzi rzecz jasna o wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych , gdzie trwa pasjonująca walka, przypominająca sportową rywalizację do samej mety, pomiędzy obecną wiceprezydentką Kamalą Harris a ubiegającym się o ponowną reelekcję Donaldem Trumpem . Harris to oczywiście przedstawicielka Partii Demokratycznej , z kolei Trump faworyt Republikanów .

Gołota alarmuje przed wyborami w Ameryce: Jak wygra, będzie tragedia

Andrzej Gołota w rozmowie z przegladsportowy.onet.pl nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jakie znaczenie będzie miał wynik wyborów dla Ameryki. A jednocześnie prezentuje własne, absolutnie zero-jedynkowe stanowisko .

- Jak Kamala Harris wygra, to będzie tragedia! Absolutna tragedia. Niezależnie od tego, kto zostanie wybrany, będzie źle, ale jak wygra Harris, to będzie tragedia! Naprawdę będzie źle - stwierdził były pięściarz. W tej rozmowie słowo "tragedia" padło kilkukrotnie.

"Andrew" odniósł się choćby do tego, jak na swój atut Trump obrócił słowa obecnie urzędującego prezydenta, Joe Bidena, o śmieciach. - Teraz właśnie w telewizji pokazują Trumpa, jak jeździ śmieciarką! Biden powiedział, że wyborcy Trumpa to "śmieci". Dobre, co? Wziął śmieciarkę i jeździ! Nie do wiary. Trump zamienił to w swój atrybut - odparł legendarny pięściarz, a pod adresem Harris powiedział: - To jest kobieta, która wszystko robi za coś.