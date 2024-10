Temat ten powrócił podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu . I to ze zdwojoną siłą. Reprezentantka Algierii była atakowana nie tylko przez kibiców, ale również przez postaci znane ze środowiska bokserskiego oraz celebrytów. Wówczas 25-letnia pięściarka postanowiła pozwać osoby, które hejtowały ją ze względu na kontrowersje wokół jej płci. Na liście, która trafiła do odpowiednich władz, znalazł się m.in. kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donald Trump , a także znana brytyjska pisarka, J.K. Rowling .

Donald Trump się nie zatrzymuje. Kolejny atak na Imane Khelif. Wprost nazwał ją mężczyzną

Amerykański polityk był ostatnio gościem podcastu "Six Feet Under" prowadzonego przez znanego wrestlera Marka Williama Calawaya. Podczas rozmowy z “The Undertakerem" Trump powrócił do tematu Imane Khelif. W swojej wypowiedzi wprost nazwał algierską pięściarkę mężczyzną. "Myślę, że to bardzo poniżające dla kobiet. Ona (Trump wspomniał tu o córce Calawaya - przyp.red.) chce uprawiać sport i chce rywalizować z kobietami. Niekoniecznie chce walczyć z mężczyznami" - stwierdził, mając na myśli właśnie mistrzynię olimpijską z Paryża.