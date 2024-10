Przyznała się dopiero teraz. Rywalka Szeremety ujawnia: Tak uniknęłam dyskwalifikacji

Lin Yu-ting sięgnęła w Paryżu po złoty medal olimpijski w kat. do 57 kg . W finałowej walce pokonała na punkty Julię Szeremetę. Dla Polki srebrny krążek IO to życiowy sukces, osiągnięty w zasadzie u progu kariery.

Na długo przed finałem wokół pieściarki z Tajwanu narosły jednak ogromne kontrowersje. Nieustannie zarzucano jej, że "nie jest kobietą" i przekonywano, że nie powinna wchodzić do ringu. To efekt historii z poprzedniego roku, gdy nie została dopuszczona do MŚ z uwagi na zbyt wysoki poziom testosteronu.