Damian Knyba brutalnie nokautuje, świat reaguje

Waga ciężka jest specyficzna, w niej wielu pięściarzy późno dojrzewa. Oczywiście Ołeksandr Usyk i Tyson Fury to inne przykłady, zwłaszcza Ukrainiec, który od boksu amatorskiego zdobywa najwyższe laury, ale dopiero w wieku kolejno 37 i 36 lat doszli do momentu, gdy wkrótce będą mieli za sobą dylogię o to, kto jest bezdyskusyjnym mistrzem świata królewskiej dywizji .