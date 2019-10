​Ewa Piątkowska (13-1, 4 KO) straciła pas WBC wagi junior średniej. O wakujące po Polce trofeum powalczą w sobotę Claressa Shields i Ivana Habazin. "Tygrysica" zdobyła tytuł World Boxing Council we wrześniu 2016 roku, pokonując Aleksandrę Magdziak Lopes, a następnie obroniła go zaledwie dwa razy.

"O mój pas powalczą w sobotę Claressa Shields i Ivana Habazin. Do obron należy podchodzić co sześć miesięcy, a ja ostatnią stoczyłam w listopadzie, więc to prosta matematyka. Dostałam propozycję walki o WBC interim, ale przy mojej obecnej wadze nie jest to dobry pomysł" - napisała na Twitterze nasza pięściarka.

Zobaczymy, jakie będą kolejne kroki w karierze 35-letniej Piątkowskiej.