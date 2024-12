Cała prawda o rywalce Julii Szeremety. Jedno może jej pomóc

Kim jest Lena Marie Buchner? To z nią zmierzy się Julia Szeremeta

Lena Marie Buchner to 4. najlepsza niemiecka pięściarka walcząca w kategorii do 57 kilogramów. W światowym rankingu zajmuje 224. miejsce. Dla porównania, w tym samym rankingu Julia Szeremeta jest na 6. pozycji. Buchner skończyła w tym roku 25 lat, Szeremeta - 21. Co ciekawe, Polka jest o 5 cm niższa od swojej rywalki - mierzy 165 cm.