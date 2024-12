Sceny z udziałem Szeremety, rywalka "postraszyła". Wszystko nagrała kamera

Julia Szeremeta bez najmniejszych wątpliwości stała się w 2024 roku jedną z największych gwiazd polskiego sportu, a wszystko to za sprawą jej wielkiego sukcesu na letnich igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu, w trakcie których sięgnęła ona po srebrny medal w bokserskiej kategorii do 57 kg.

Od czasu finałowego starcia w stolicy Francji ze wzbudzającą pewne kontrowersje pięściarką z Tajwanu Lin Yu-ting Szeremeta nie miała jeszcze okazji do tego, by powrócić do ringu. Czas oczekiwania w tej materii jednak właśnie dobiega końca.