Julia Szeremeta nagle ogłosiła. Taki ma plan, na razie nie może go zrealizować

Julia Szeremeta poprowadzi seminarium?

Julia Szeremeta opowiedziała o braku czasu

"Obecnie nie prowadzę seminariów bokserskich, ponieważ brak mi na to czasu. Jednak myślę, że w przyszłości to mogłoby być fajne doświadczenie i chętnie zorganizuję takie seminarium, gdy tylko znajdę na to odpowiedni moment " - przekazała.

Dla wielu sportowców zajmujących się boksem to może być bardzo dobra okazja na to, by spotkać się z wicemistrzynią olimpijską i się od niej uczyć. Póki co Julia Szeremeta patrzy jednak przede wszystkim w kierunku nadchodzącej wielkimi krokami walki z Niemką Leną Marie Buchner, która odbędzie się na Suzuki Boxing Night.