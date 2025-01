Ołeksandr Usyk po walce 21 grudnia pozostał w posiadaniu pasów WBA, WBC i WBO w wadze ciężkiej . Ponownie pokonał na punkty Tysona Fury'ego, tym razem jednogłośnie. Jest absolutnym królem tej kategorii wagowej - ma po dwie wygrane nad "The Gypsy Kingiem" i Anthonym Joshuą, a latem 2023 roku okazał się lepszy od Daniela Duboisa. "DD" i tak doczekał się pasa, bo Ukrainiec musiał zwakować ten federacji IBF. Brytyjczyk udowodnił później nokautując "AJ-a", że tytuł nie trafił do niego przypadkowo.

Hearn mówi o Usyk - Opetaia. Ostry komentarz bokserskiego portalu

Myślę, że styl Opetaii jest świetny. To jedyna walka, jaką widzę. Jai musi również zasłużyć, musi wygrać w przyszłym tygodniu, a potem prawdopodobnie będzie robił unifikację przeciwko Gilberto Ramirezowi. Nie widzę zbyt wielu walk, które naprawdę mnie ekscytują dla Usyka. On zrobił wszystko. Kogo jeszcze może pokonać?

Wspomniany portal ostro skomentował tę wypowiedź. "Hearn chce, aby Opetaia (26-0, 20 KO) przesunął się do przodu i ominął kolejkę głównych pretendentów: Martina Bakole, Agita Kabayela i Josepha Parkera, nie udowadniając, że żaden z nich nie zasługuje na walkę o tytuł. To byłoby egoistyczne posunięcie. To cyrk, który pasuje do Francisa Ngannou, który dostaje szansę na walkę z Tysonem Furym i doświadczonym Derekiem Chisorą o tytuł mistrza świata po przegraniu trzech z ostatnich czterech walk. Pozwolenie Opetaii na wyskoczenie przed pretendentami w wadze ciężkiej, by walczyć z Usykiem o jego trzy tytuły mistrza świata, jest kpiną ze sportu, ale pokazuje, co jest ważne: pieniądze" - czytamy.