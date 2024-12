Spełniło się świąteczne marzenie Julii Szeremety. Wszystkim się pochwaliła

Julia Szeremeta ma za sobą rok pełen wrażeń. W lipcu 21-letnia pięściarka pojechała na swoje pierwsze w karierze letnie igrzyska olimpijskie. Choć przed wyjazdem do Paryża pochodząca z Lublina sportsmenka zapowiadała, że wróci do ojczyzny z medalem olimpijskim, mało kto brał wówczas jej słowa na poważnie. Bardzo rzadko zdarza się bowiem, że debiutancki z marszu zdobywają krążki. Julia jednak była wyjątkiem od tej reguły i na olimpijskiej arenie zaprezentowała się znakomicie. Ostatecznie do Polski wróciła jako wicemistrzyni olimpijska.

