El. LE. Legia-Slavia. Mahir Emreli: Lubię Lady Pank. Polska liga jest wymagająca. Wideo WIDEO |

Bardzo dobrze czuję się w Warszawie i w klubie. Są tutaj fantastyczni ludzie. Co mogę powiedzieć o Ekstraklasie? Na pewno jest to liga w której trzeba dużo walczyć. A tak w ogóle to lubię też zespół Lady Pank i piosenkę Kryzysowa Narzeczona. Gdy grałem jeszcze w Karabachu Agdam, to Kuba Rzeźniczka często ją puszczał - mówi napastnik Legii Mahir Emreli, zapytany przez naszego dziennikarza jak odnajduje się w Legii i Warszawie po pierwszych kilku tygodniach. Głos zabrał też trener Legii Czesław Michniewicz, który żartobliwie stwierdził, że jeśli Mahir będzie grał słabo to zasiądzie na trybunach razem z Janem Panasewiczem, liderem zespołu Lady Pank, który też jest fanem Legii. W czwartek mistrz Polski podejmie w rewanżowym meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy Slavię Praga. W pierwszym spotkaniu padł remis 2-2.