Sofia Ennaoui dla Interii: Dla głowy to zawsze dobrze robi

Zbigniew Czyż: Przyjechałaś specjalnie do Warszawy, aby wziąć udział w evencie Programu Szkolnych Klubów Sportowych "Bądź aktywny, bądź zdrowy". Udział w zajęciach sportowych z dziećmi jest dla ciebie ważny?

Sofia Ennaoui: Pojawiłam się w hali Torwar, żeby pokazać dzieciom, że sport jest piękny i daje szansę przeżycia przepięknej sportowej przygody. Daje wiele benefitów, chociażby w postaci tego, że jesteśmy zdrowi i dobrze się czujemy. Sport daje szansę spełniania marzeń. To jest absolutnie przepiękne, że można znaleźć dla siebie ulubioną dyscyplinę sportu i spełniania się poprzez nią w większym lub mniejszym stopniu.

Reklama

Pamiętasz ten dzień, gdy sama po raz pierwszy poszłaś na trening?

- Ja jestem z takiego rocznika, które załapały się na wcześniejsze edycje programu SKS. Jestem zawodniczką, która wychowywała się na tym programie. Był czas, że SKS-y gdzieś się zatraciły, dlatego cieszę się, że w ostatnich latach ponownie wracają do szkół. Dla wielu dzieci, takich jak ja, które pochodzą z małych miejscowości, zajęcia sportowe poza szkołą stwarzają dodatkowe możliwości. Nie każdemu dziecku rodzice mogą zapłacić za dodatkowe lekcje sportowe, a takie programy dają możliwości rozwoju.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sofia Ennaoui dla Interii: Lekcją życiową dla mnie jest to, żeby się nie poddawać. Wideo INTERIA.TV

Po zakończonym w sierpniu sezonie Sofia Ennaoui zdążyła już wypocząć?

- Tak. Byłam przez pięć dni na wakacjach w Irlandii. Miałam możliwość zwiedzania tego kraju, polecam każdemu, bo jest przepiękny i różnorodny. Można wyskoczyć na przykład wyprawę w góry, ale też nad morze. Bardzo żałowałam, że to było tylko pięć dni, ale dla głowy nawet taki krótki przerywnik zawsze dobrze robi. Na pewno wypoczęłam.

Kiedy wracasz do treningów?

- Przez miesiąc nie uprawiałam w ogóle sportu. Z lekkoatletyką nie miałam styczności, poza zobowiązaniami ze sponsorami. Dużo spacerowałam, a teraz wracam z nowymi siłami do treningów. Na przełomie października i listopada rozpocznę intensywne treningi. Do końca roku będę przebywała w Polsce, na początku 2023 roku wylatuję na kilka tygodni na zgrupowanie za granicę, najprawdopodobniej do RPA.

Do sezonu, który już za nami przystąpiłaś po prawie dwóch latach przerwy z powodu kontuzji. Nic obecnie nie dokucza Sofii Ennaoui?

- Odpukać, wszystko jest dobrze. Właśnie dlatego, że przygotowania do sezonu i w ogóle do sportu kosztowały mnie bardzo dużo, to teraz zafundowałam sobie dłuższą przerwę. Stwierdziliśmy z trenerem, że zasłużyłam na taki komfort.

Jaki masz plan na 2023 rok?

- Nowy sezon będzie na pewno dużo spokojniejszy od poprzedniego i bardzo długi. Planuję startować w zawodach w hali i na otwartym stadionie. Mistrzostwa świata w Budapeszcie mamy dopiero w sierpniu, dlatego po sezonie halowym będzie bardzo dużo czasu, żeby się do nich odpowiednio przygotować. Oczywiście zamierzam powalczyć o jak najlepsze rezultaty.

Rozmawiał w Warszawie Zbigniew Czyż