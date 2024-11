Jego transfer zawiódł kibiców. Obecnie gwiazdor jest bardziej kojarzony z zobowiązaniami marketingowymi. Po meczu tenisowym Rafaela Nadala z Carlosem Alcarazem wszedł na kort w Rijadzie, by zamienić kilka słów z pierwszym z nich i zrobić z nim kilka zdjęć. Ma także przeprowadzać losowanie podczas sobotniego starcia WTA Finals pomiędzy Aryną Sabalenką a Qinwen Zheng. Jeśli w najbliższych tygodniach nie zbuduje odpowiedniej formy, być może jego kontrakt z Al-Hilal - trwający do czerwca 2025 roku - nie zostanie przedłużony.

W mediach już mówi się o potencjalnych nowych kierunkach 32-latka, wciąż przecież dość młodego pod względem sportowym. Nie są to jednak czołowe kluby Europy, a amerykański Inter Miami i brazylijski Santos. Trener tego pierwszego zespołu Gerardo Martino przyznał, że póki co to plotki, ale w temacie drużyny z kraju kawy jest nieco więcej konkretów.

Neymar wróci do Santosu po dwunastu latach? "Prowadzimy negocjacje"

Zaznaczmy, że dla Neymara byłby to powrót do klubu, którego jest wychowankiem. Spędził tam dziesięć lat. W latach 2003-09 grał w akademii, a w okresie 2009-13 występował już dla pierwszego zespołu. Dziś ekipa z Estadio Urbano Caldeira nie znajduje się nawet w pierwszym szczeblu rozgrywkowym. 7 grudnia 2023 r. pierwszy raz w swojej historii spadła do Serie B. Jest jednak na dobrej drodze do powrotu, obecnie prowadzi w tabeli.