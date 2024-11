Sytuacja, w której 34-letni bramkarz wraca z emerytury, by zagrać ostatni sezon w jednym z najbardziej medialnych klubów świata, ale nie może przebić się w hierarchii przez konkurenta, który w poprzednim sezonie był bardzo niepewny między słupkami, z pewnością może być frustrująca. Wojciech Szczęsny w Barcelonie nie zagrał jak na razie ani minuty. Nie wszedł do kadry meczowej przeciwko Deportivo Alaves, a następnie z ławki rezerwowych obejrzał spotkania z Sevillą, Bayernem Monachium i Realem Madryt.

- Jest spektakularną osobą, co widać z zewnątrz. Znałem go tylko jako bramkarza i z tego, jak grał w najlepszych drużynach w Europie. Już pierwszego dnia zaczął ze mną rozmawiać. Powiedział, że nie przyszedł tu, żeby ze mną rywalizować, że ja rywalizuję tylko sam ze sobą, co mnie zszokowało. Na pozycji bramkarza, na której panuje tak duża rywalizacja, na której gra tylko jeden zawodnik, okazał szacunek, na który być może nie zasługiwałem. Ma 34 lata i bardzo mi pomaga - przyznał.