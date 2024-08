Ależ zwrot akcji, gwiazdor blisko Arabii Saudyjskiej. Miał trafić do Premier League

30 sierpnia to ostatni dzień okienka transferowego w najważniejszych europejskich ligach. Jak zawsze podczas tzw. Deadline Day można spodziewać się niespodziewanych ruchów i nagłych zwrotów akcji. Do takiego może dojść w sprawie Victora Osimhena - wiele mówiło się, że środkowy napastnik SSC Napoli trafi do Chelsea, ale być może zamiast Anglii wybierze Arabię Saudyjską. Dziennikarze piszą o negocjacjach z Al-Ahli.