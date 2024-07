Gwiazda City miała opuścić Europę. Nagła interwencja Guardioli, nie ma już złudzeń

Ta informacja niemalże wstrząsnęła światem europejskiej piłki - wedle kilku różnych źródeł Kevin De Bruyne, absolutnie kluczowy dla Manchesteru City zawodnik, miał być już jedną nogą w Arabii Saudyjskiej, kończąc w ten sposób bez wątpienia niezwykle ważny rozdział w dziejach "The Citizens". Wkrótce potem do akcji wkroczył jednak Pep Guardiola i... nie zostawił złudzeń co do sprawy reprezentanta Belgii.