Chcieli zastąpić Lewandowskiego, a teraz takie wieści. Barcelona może nie mieć wyboru

Vitor Roque był szykowany na zawodnika, który wcześniej lub później zastąpi Roberta Lewandowskiego w roli głównej "dziewiątki" FC Barcelona. Klub z Katalonii przy tym mocno naciskał na transfer Brazylijczyka, przyspieszając jego przybycie do zespołu o całe pół roku, a tymczasem... po kolejnych sześciu miesiącach (z niewielkim okładem) zapowiada się na to, że między drużyną a graczem dojdzie do rozbratu. Pojawił się nawet dosyć zaskakujący kierunek w tym kontekście - Arabia Saudyjska.