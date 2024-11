Pierwsza połowa meczu z Portugalią dawała nadzieję, że Polacy tego wieczoru mogą walczyć jak równy z równym. Wskazywał na to nie tylko bezbramkowy remis, ale gra piłkarzy Michała Probierza, którzy stwarzali sobie sytuacje i rzadko dopuszczali gospodarzy do swojej bramki. Druga połowa była jednak prawdziwym koszmarem i nie ma wątpliwości, że na ostateczną klęskę 1:5 znaczący wpływ miały kontuzje Bartosza Bereszyńskiego i Jana Bednarka, bo to po ich zejściu przeciwnicy siali spustoszenie w naszej defensywie. O piątkowym spotkaniu polscy piłkarze i kibice z pewnością będą chcieli jak najszybciej zapomnieć, tym bardziej że doszło do kompromitującej wpadki związaniem z niezgłoszeniem Karola Świderskiego do kadry meczowej.

