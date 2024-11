Jose Mourinho padł jak rażony piorunem, hit sieci. "W pełni zasłużone"

Jose Mourinho padł na boisko, wszystko się nagrało. Nagranie hitem Internetu

Choć nie było to bez wątpienia dla " Mou " zbyt przyjemne, to całość skwitował z dużą dozą humoru. "Lekcja dla młodych trenerów, 'nigdy nie ubieraj tych samych barw co gracze'. Mogą ci podać piłkę... albo kopnąć cię od tyłu" - stwierdził 61-latek w swoim wpisie.

"The Special One" oznaczył też trzech futbolistów - Marouane'a Fellainiego, Marasha Kumbullę i Ismaila Yukseka, co sugeruje, że to właśnie z nimi przeżywał tego typu "przygody", a na filmie widać właśnie zderzenie z ostatnim z wymienionych panów.