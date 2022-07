Arka Gdynia. Trener Ryszard Tarasiewicz po meczu z Wisłą Kraków. Wideo WIDEO |

- Trudno gra się o jednego mniej, a co dopiero o dwóch zawodników. Wisła jest za dobra, żeby mieć pomoc od sędziego. Taki klub powinien grać w Ekstraklasie, ale on sobie sam poradzi. Takimi decyzjami nie wolno wszystkiego niweczyć, a to nie pierwszy raz się zdarza - mówi Ryszard Tarasiewicz, trener Arki po meczu z Wisłą Kraków.