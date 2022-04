Wojna w Ukrainie. Kamil Bortniczuk dla Interii: Chcemy wykluczyć Rosję z MKOl. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Nie do końca świat sportu robi wszystko, aby wykluczyć Rosję z udziału w imprezach sportowych. My chcemy, aby sankcje na ten kraj były jeszcze większe. Co więcej, chcemy zrobić krok dalej i wykluczyć Rosję z wszystkich organizacji międzynarodowych, na czele z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Kamil Bortniczuk, minister Sportu i Turyustyki.