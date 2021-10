Karolina Naja i Anna Puławska dla Interii: Nie da się odpowiedzieć na to pytanie. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Czy w dalszym ciągu będziemy razem ze sobą startować? Nie da się teraz odpowiedzieć na to pytanie. O doborze do jedynek, dwójek czy czwórek w naszej dyscyplinie sportu w dużym stopniu decyduje forma jaką się prezentuje przed kolejnymi startami. Póki co przygotowujemy się do nowego sezonu indywidualnie - mówią Interii Karolina Naja i Anna Puławska, srebrne medalistki Igrzysk Olimpijskich w Tokio w kajakarskich dwójkach.