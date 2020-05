Mateusz Kusznierewicz dla Interii: W Polsce jest wiele osób, które ciągną w dół. Wideo WIDEO |

- Po tej całej sytuacji związanej z Polską Fundacją Narodową nauczyłem się dwóch rzeczy, po pierwsze, nie mówić w Polsce i nie zapowiadać przed Polakami co zamierzam zrobić, jaki mam plan. Bardziej opowiadać co robię albo co się wydarzyło. Jest wiele osób, które ciągną w dól. A druga mądrość, którą wyniosłem z tych doświadczeń, to żeby za wiele nie teoretyzować, bardziej skupić się na tym, co można zrobić lepiej. To mój pomysł na moje szczęście, satysfakcję i działanie - mówi Interii mistrz olimpijski w żeglarstwie z 1996 roku Mateusz Kusznierewicz.