Mateusz Kusznierewicz dla Interii: Następny przystanek Sztokholm! Wideo WIDEO |

Ja czuję się świetnie, praktycznie wszędzie tam gdzie jestem. Urodziłem i wychowałem się w Warszawie, a nad morze, najpierw do Gdańska, a potem do Sopotu przeprowadziłem się dziesięć lat temu. Z żoną żartujemy, że następny nasz przystanek to będzie już Sztokholm, bo ona pochodzi z Nowego Targu, studiowała w Krakowie, poznaliśmy się w Warszawie, a teraz mieszkamy w Trójmieście - żartuje w rozmowie z Interią mistrz olimpijski w żeglarstwie z Atlanty Mateusz Kusznierewicz.