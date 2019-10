Justyna Kowalczyk: Moim sportowcem stulecia jest Irena Szewińska. Wideo WIDEO |

- To pierwszy raz, kiedy mogę być na uroczystej gali. Do tej pory z racji zawodów i wyjazdów zawsze brakowało mi czasu. Jeśli chodzi o polskich sportowców to u mnie bezkonkurencyjnie wygrywa Irena Szewińska - mówi w rozmowie z Interią dwukrotna mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk.