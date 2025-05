- Jak zwykle pierwsza runda nie to, że nie poszła po mojej myśli, tylko pod koniec została przespana. Dałem się złapać, słabo zostałem w obronie i byłem liczony. Nie zgadzam się z tą decyzją, ale takie coś się zdarza. Musiałem zapłacić frycowe - rozpoczął swoją opowieść, krótko po końcowym werdykcie, Jakub Straszewski (kat. 85 kg), który w porywającym stylu zaczął odrabiać straty.

Jakub Straszewski dał show. Już komplementował go Gołota

- Nerwówka troszkę była, ale trener Grześ mnie uspokoił. Chłopaki też przegrywali pierwsze rundy, ale odwracali losy. Ja też już wcześniej tak miałem, więc jest mi to znany temat - dodał "Strachol", zawodnik Legii Warszawa, dla którego starty w stolicy wiążą się z dodatkowym ciężarem mentalnym. Reklama

Nasz młody as posłuchał rad trenera Proksy i świetnie zaczął odwracać losy pojedynku od drugiej rundy, zmuszony do odrabiania strat. Narzucił fantastyczne tempo, a momentami walka z Anglikiem Stottem była wręcz wariacka. - Myślę, że robotę zrobiły ciosy na korpus i ponowienia kombinacjami - na gorąco analizował wydarzenia nasz pięściarz. Przez kilka minut do lewego łuku brwiowego przykładał chłodny okład, który ucierpiał przy przypadkowym zderzeniu głowami i został "złapany" dwoma plastrami.

- Boksuję już dziewięć lat, a po raz pierwszy zdarzyła mi się taka kontuzja. Dostałem, poczułem że rozerwała się skóra i kapie mi po łuku, ale ta nowa sytuacja w sumie tylko mnie zmotywowała. Trzeba było sobie z nią poradzić i iść do przodu. Nie jestem przyzwyczajony do tego, że jestem odsyłany do lekarza - mówił nam Straszewski. I opowiedział ciekawą wymianę słów, która rozegrała się w narożniku.

- Powiedziałem lekarzowi "don't stop, final round". Później ten lekarz podszedł do mnie i śmiejąc się powiedział, że pierwszy raz miał do czynienia z taką sytuacją, gdy ktoś go prosił, żeby nie przerywał walki. Po prostu bałem się, że może to zrobić i przez taką decyzję wypadnę z turnieju. Rzeczywiście, trochę zestresowałem się tą pierwszą tego typu sytuacją i zachowałem się tak na wszelki wypadek. Pomyślałem: "a co mi szkodzi, gdybym tego nie zrobił, to później może bym sobie pluł w brodę" - opowiedział o kulisach Straszewski.

Straszewski w finale. "To kolejny skalp w mojej karierze"

O "Stracholu" zrobiło się głośno już w 2021 roku, gdy podczas młodzieżowych mistrzostw świata w Kielcach w wielkim stylu awansował do finału kategorii ciężkiej. 17-latek powtórzył sukces Andrzeja Gołoty sprzed 36 lat, który też zdobył srebro. Wtedy Interia skontaktowała się z legendą polskiej wagi ciężkiej , który ciepło wypowiedział się o nastolatku. - Patrząc na technikę, baza u Polaka jest. To na pewno. Teraz trzeba z głową budować tężyznę fizyczną - mówił były czterokrotny pretendent do tytułu mistrza świata. Reklama

Straszewski docenia fakt, że teraz w drodze do finału pokonał rywala tego kalibru, co Anglik. - Już wcześniej dobrze go poznałem, bo sparowaliśmy kiedyś w Sheffield na tygodniowym campie. Jest to kolejny skalp w mojej karierze - podkreślił Straszewski.

Dla Polaka to już lepszy wynik niż ten odniesiony przed miesiącem podczas pierwszej edycji Pucharu Świata. Z Brazylii wrócił do Polski z brązowym medalem, a teraz - powtarzając za oficjalną stroną PZB - "z taką dyspozycją idziemy po złoto".

Artur Gac

Reklama Jakub Straszewski - Jakub Stępiński. Skrót walki. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Jakub Straszewski / Leszek Szymański

Jakub Straszewski (z lewej) / Leszek Szymański