Bardzo dużo ludzi dzwoni do mnie i pyta jak z wejściówkami i zaproszeniami. Natomiast w te dni mamy to, co mamy. Też jest mi bardzo przykro, że nie ma tu pełnej hali i takiej frekwencji, jak sam bym chciał, żeby była, bo jednak jest to Puchar Świata i życzylibyśmy sobie, aby był full ludzi. Jak pan widzi, oprawa jest piękna, artystyczna, mamy piękne pojedynki, naprawdę jest na co popatrzeć. Uważam, że każdy znalazłby tu coś dla siebie. Myślę jednak, że jeszcze będzie dobrze. Serdecznie zapraszam do nas wszystkich kibiców

~ zaapelował szef bokserskiej centrali.