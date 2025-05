Klub w tarapatach, grożą walkowerem. Prezes mówi: zdążymy

Unia Tarnów - Stal Rzeszów. Czy gospodarzom grozi walkower?

Czas mija, a pozytywnego odbioru nadal nie ma. W związku z tym słychać coraz głośniej, że Unia mogłaby nie zdążyć na czas, a niedzielny mecz ze Stalą miałby być odwołany wraz z przyznaniem walkowera. Co na to władze klubu? - Nie ma ryzyka, że nie zdążymy. Pozostały nam do wykonania kosmetyczne prace. Cały czas jesteśmy na łączach z Leszkiem Demskim, a na stadionie codziennie obecny jest pan Łukasz Izak, przedstawiciel Speedway Ekstraligi, który dokumentuje nasze prace - odpierał zarzuty prezes Kamil Góral w programie "Kolegium Żużlowe" na antenie Canal Plus.