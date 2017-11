Wach - Miller. Skrót walki. Wideo

To była najlepsza walka Mariusza Wacha od niepamiętnych czasów, ale nie dość, że zakończona porażką przed czasem z Jarrellem Millerem, to w dodatku okupiona poważną kontuzją dłoni. Polak mówi, że doszło do złamania już w drugiej rundzie, ale uspokaja swoich fanów i zapewnia, że pozostaje w grze.