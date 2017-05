Adam Kownacki: Myślę, że Adamek pokaże superwalkę. Wideo

- Miałem okazję sparować z Tomkiem parę razy w New Jersey. Muszę przyznać, że to co pokazuje teraz na tarczach, to fenomen - powiedział w rozmowie z Interią Adam Kownacki. W Łomnicy "Góral" przygotowuje się do walki z Solomonem Haumono, która odbędzie się 24 czerwca na gali Polsat Boxing Night.