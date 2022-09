Złoto już mamy, na drugi medal czekamy!

Cała Polska do Torunia

O medal ale brązowy powalczy z kolei drugi z biało-czerwonych, a mianowicie Patryk Dudek. Wychowanek Falubazu jest w znakomitej sytuacji, ponieważ w przejściowej klasyfikacji awansował właśnie na trzecią lokatę. W decydujących zawodach łatwo jednak nie będzie. Z jednej strony odbędą się one na jego domowym obiekcie z PGE Ekstraligi, ale z drugiej - w For Nature Solutions Apatorze ściga się też przecież główny rywal Polaka, czyli Robert Lambert. Obu panów dzielą łącznie trzy punkty, więc biało-czerwoni fani mogą spodziewać się zaciętego ścigania do ostatniego biegu.

Jeżeli więc nie zdecydowaliście się jeszcze, by zawitać 1 października do Torunia, to poza Bartoszem zróbcie to chociażby dla Macieja oraz Patryka. I jeden i drugi będą potrzebować wsparcia kilkudziesięciu tysięcy polskich gardeł. Godnie przed domową publicznością postara pożegnać się też Paweł Przedpełski.