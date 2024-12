Zemsta federacji na rywalu Zmarzlika. Przez niego Polak rzucił papierami

Nie milkną echa kolejnych skandalicznych decyzji władz Speedway Grand Prix. Drugi rok z rzędu podjęto absurdalne wybory dzikich kart do udziału w cyklu mistrzostw świata. Polska nie tylko straciła dodatkowe miejsce dla reprezentanta biało-czerwonych, ale także swojego człowieka w Discovery. Jan Konikiewicz wykłócał się o nominację dla Polaka, a kiedy żaden z nich jej nie dostał, to rzucił papierami. Czarę goryczy przelało pominięcie przez promotorów dwukrotnego wicemistrza świata, Leona Madsena. - On już był przekonany o tej dzikiej karcie. Duńczycy się na nim zemścili - przyznaje Marek Cieślak w rozmowie z Interia Sport.