Deszcz publicznych pieniędzy dla polskiego klubu. Kwota zwala z nóg

Żużel. GKM Grudziądz miał otrzymać z miasta 7,4 miliona złotych

Gazeta Pomorska niedawno poinformowała, że konto GKM-u w 2024 roku miało zasilić aż 7,4 miliona złotych. Łatwo obliczyć, jaki to jest procent budżetu całego klubu. Przed startem sezonu prezes GKM-u, Marcin Murawski w rozmowie z Interią szacował budżet na poziomie 17 milionów złotych. Jest największy w historii. Wsparcie spółek publicznymi pieniędzmi zawsze jest powodem do dyskusji. Markuszewski również wypowiedział się na ten temat.



- Jeżeli to jest spółka i sport zawodowy, to wydaje mi się, że nie powinno to być sponsorowane aż tak wielkimi pieniędzmi. Powinna to być jednak jakaś kwota, bo miasta zawsze przekazują klubom pieniądze np. na rozwój młodzieży. Tak to się odnosi, a wiemy, na co te pieniążki idą. Mówimy o bardzo dużej kwocie z kieszeni podatników. Kibice jak zwykle są głównym sponsorem - stwierdza legenda GKM-u.