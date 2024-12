To może być wielki powrót legendy. Klub już zaciera ręce

Zawodnicy Kołodzieja rozsiani po całej Polsce

W tej sytuacji w interesie klubu byłoby nawiązanie współpracy z Akademią Kołodzieja. Gdyby przystawić ucho do opinii rodziców trenujących w szkółce żużlowca szybko dowiemy się, że ci też woleliby, aby ich pociechy rozwijały się i startowały na miejscu bez konieczności uporczywych dojazdów na treningi i zawody, które często odbijają się czkawką w szkole. W ostatnim czasie nie było to możliwe przez trudną sytuację tarnowskiego klubu. Ten jednak powoli wstaje z kolan, więc niewykluczone, że wróci temat ewentualnej współpracy obu stron.

Unia chce powrotu Kołodzieja

O tę sprawę zapytaliśmy prezesa Unii Tarnów Kamila Górala, który w żołnierskich słowach odpowiedział, że bardzo mu się podoba wizja powrotu do współpracy z Kołodziejem. Do rozmów jeszcze nie doszło, ale gdy tylko klub wyprostuje najważniejsze kwestie, to być może strony siądą do rozmów.