Żądza zysku. Koniec z darmowymi skargami

Nie tak dawno opinia publiczna emocjonowała się przypadkiem Pawła Trześniewskiego. 17-latek złożył wniosek o rozwiązanie kontraktu z winy klubu. PZM wziął sprawę, choć nie było podstaw, by w ogóle się za to zabierać, bo ROW Rybnik nie miał ani złotówki długu do Trześniewskiego. Związkowi działacze chcieli być jednak mili, a poza tym nie chcieli słuchać zarzutów, że nie przejmują się losem zawodników.

PZM ma już dość skarg zawodników na kluby

Będzie taryfikator skarg

Jeśli przejdą nowe regulacje, to od teraz każda skarga będzie kosztowała 5 tysięcy. Gdy będzie bezzasadna, to te pieniądze zawodnikowi przepadną. W innym razie PZM zwróci żużlowcowi kaucję.

Biorąc pod uwagę to, co działo się w ostatnich tygodniach takie rozwiązanie, wydaje się jak najbardziej zasadne. Nikt nie odmawia zawodnikowi praw do dochodzenia swoich racji. Doszło jednak do tego, że młodzi żużlowcy chcieli rozwiązywać ważne kontrakty dla zysku i bez konieczności płacenia odstępnego klubom, które dotąd zajmowały się ich szkoleniem.