Wielki talent na zakręcie. Były selekcjoner reprezentacji Polski ma dla niego radę

Ward przeniósł się na wypożyczenie z Torunia do Gdańska przed sezonem 2011. - Ten ruch miał na celu zmianę środowiska i zrobienie resetu. Wyszło mu to na dobre , ale z Wardem była troszeczkę inna historia niż teraz z Birkemose. Darcy przez cały czas był w trakcie uprawiania sportu, po prostu pozostawał w rytmie jazdy. Z Marcusem jest inaczej, przytrafił mu się jednak dość długi rozbrat od żużla . Obaj mieli wielkie predyspozycje, byli nieprzeciętnymi talentami - komentuje Stanisław Chomski, który oprócz pracy w Gdańsku i Gorzowie pracował też jako selekcjoner reprezentacji Polski.

Żużel. Darcy Ward i Marcus Birkemose są do siebie podobni?

Poprosiliśmy trenera Chomskiego o porównanie Australijczyka i Duńczyka. - Mieli nietypowe charaktery, ale trudno ich porównać do siebie. Mieli w sobie coś takiego, co czasami budziło kontrowersje. Mam na myśli ich styl życia. Darcy był już u progu wielkiej kariery, niestety wypadek to wszystko przekreślił. Pewne burzliwe sprawy miał już za sobą. Marcus z kolei próbuje odbić się od dna, na którym się znalazł. Wiadomo dlaczego - opowiada szkoleniowiec.



Karierę Warda w 2015 roku przerwał dramatyczny wypadek, przez który porusza się na wózku inwalidzkim (przerwany rdzeń kręgowy). Cztery lata wcześniej był jednak liderem Wybrzeża, prowadząc gdańszczan do PGE Ekstraligi. Czy niepokorny Birkemose również jest w stanie dać klubowi znad morza awans (do Metalkas 2. Ekstraligi)? - Nie lubię porównywać zawodników. Ludzie mówią, że Zmarzlik to drugi Gollob, ale każdy żużlowiec jest inny. Oczywiście, mogą być podobieństwa, jeśli chodzi o zadziorność, nieustępliwość, czy skuteczność jazdy, lecz mimo podobieństw, każdego coś odrożnia - zaznacza nasz rozmówca.