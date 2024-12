Legendarny klub ogłosił ważną wiadomość. Znany prezes głęboko sięgnie do kieszeni

Żużel. Polonia Bydgoszcz jest najlepsza w Polsce?

W ostatnim sezonie kulą u nogi seniorskiej drużyny Polonii byli młodzieżowcy, ale był to tylko sezon przejściowy, w którym nie startowali wychowankowie. Ściągnięci z zewnątrz Olivier Buszkiewicz i Franciszek Karczewski nie spełnili oczekiwań, dlatego władze klubu całkowicie wymieniły formację młodzieżową. Cała Bydgoszcz czeka na 16. urodziny Maksymiliana Pawełczaka. Nastąpi to jednak dopiero 21 września 2025.



Od pierwszej kolejki brany pod uwagę będzie inny utalentowany wychowanek, Emil Maroszek (16. urodziny obchodził 9 listopada). Od dłuższego czasu mówi się, że i on ma papiery na jazdę. Wracając do Pawełczaka, to jest to dominator w klasie 250cc, m.in. zwycięzca Speedway Grand Prix 3. Do tej pory wygrał wszystko, co tylko było do zdobycia. Teraz wkracza do seniorskiego żużla i chce iść drogą swojego sławnego kolegi, Wiktora Przyjemskiego, a więc najlepszego juniora PGE Ekstraligi i mistrza świata juniorów. Na tym lista "złotych dzieci" wychowanków przez trenera Woźniaka się nie kończy.