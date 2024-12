Politycy załatwią polskiemu klubowi wielką kasę. Chodzi o 7 milionów

Lista problemów Unii Tarnów w ostatnich latach była bardzo długo. Jednym z problemów były napięte stosunki klubu z miastem. Ówczesny prezydent popierany przez Platformę Obywatelską sugerował, że nie jest w stanie pomóc finansowo ani spółce ani skutecznie przeprowadzić remont miejskiego stadionu bez zewnętrznego wsparcia. Całość miała być trudna do załatwienia przez to, że władza rządowa była w rękach innej opcji politycznej czyli Prawa i Sprawiedliwości. Wiele wskazuje na to, że pat uda się zakończyć.

