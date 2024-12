Marzą o potędze w cieniu Lecha Poznań. Pierwsza rewolucja już tej zimy

Skład #OrzechowaOsada PSŻ-u Poznań, sensacyjnego półfinalisty Metalkas 2. Ekstraligi 2024, może nie powala na kolana, ale drużyna ze stolicy Wielkopolski w następnym sezonie znów chce powalczyć o miano "rewelacji rozgrywek". Prezes Jakub Kozaczyk w rozmowie z naszym portalem już zapowiadał, że za dwa lata chce powalczyć o awans do PGE Ekstraligi. W PSŻ-cie do ładu dochodzą powoli także ze szkółką. - Są to pierwsze zajęcia zimowe w klubie. Nigdy czegoś takiego tutaj nie było. Można więc powiedzieć, że jest to taki pierwszy normalny tryb przygotowawczy - zdradza nam Eryk Jóźwiak, nowy trener poznaniaków.