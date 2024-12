Hitowy transfer polskiego klubu. To on zastąpi największą gwiazdę

Jeszcze pół roku temu był postacią anonimową. Choć nie miał wcześniej styczności z rozgrywkami ligowymi w Polsce, to w pokonanym polu zostawił choćby Macieja Janowskiego czy Fredrika Lindgrena. Fogo Unia znalazła prawdziwy diament, lecz nawet to nie uratowało ich przed spadkiem.

To może być następca 40-letniej legendy

Benjamin Cook wziął udział w ośmiu meczach, w których zdobył 75 punktów. Jego średnia wyniosła blisko 2 punkty na wyścig. Filigranowy jeździec oczarował swoich kibiców głównie swoją sylwetką na torze. - Potrafi jeździć na motocyklu. Świetnie go prowadzi i inteligentnie planuje atak. Nadal jest stosunkowo młody. W moim przekonaniu jest to zawodnik, który w przyszłości zastąpi Kołodzieja - mówi Rufin Sokołowski.

Unia niedawno ściągnęła kolejnego Australijczyka z potencjałem. To Josh Pickering, który jakiś czas temu startował całkiem niedaleko, bo w sąsiednim Rawiczu. - Ci, którzy stanowią w Lesznie zaplecze menadżerskie i trenerskie, naprawdę znają się na żużlu. Transfery Pickeringa i Cooka tylko to potwierdzają. Te ruchy są naprawdę przemyślane. Szkoda tylko, że nie udało się ściągnąć Kurtza z powrotem - podkreśla były prezes.

Nowe wyzwanie przed australijskimi gwiazdami

- Na pewno w klubie są tacy fachowcy, że nie zostaną bez żadnej pomocy. Z pewnością dostaną podpowiedź, jak te środki odpowiednio wydać. Unia jest w o tyle korzystnej sytuacji, że w przyszłym roku są baraże i ta szansa awansu jest dużo większa. Unia awansuje tylko wtedy, jeśli zawodnicy będą chcieli awansować. Nawiązuje oczywiście do Polonii Bydgoszcz. To jest klucz do wszystkiego - tłumaczy.