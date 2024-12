Wielka awantura, Polak wpadł w szał. Kibice chwytali się za głowy

Kiedy zdecydowana większość polskich zawodników w tej chwili przygotowuje się fizycznie do nadchodzącego sezonu, to Paweł Miesiąc rywalizuje w mistrzostwach Argentyny. Jak dotąd Polak zwyciężył oba turnieje tego cyklu. W niedzielę wpadł jednak w wielką furię, kiedy został wykluczony w swoim trzecim wyścigu. Zawodnik, który w 2019 roku okazał się rewelacją PGE Ekstraligi, złamał regulamin i sędzia musiał go wykluczyć. Miesiąc najpierw z wściekłością wbiegł w taśmę, a następnie wdał się w przepychankę z miejscowymi działaczami.