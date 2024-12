Konflikt na szczytach władzy. Poszło o Polaków, w tle szykujący się bojkot

Relacje PZMot z FIM mocno zachwiane

W rezultacie dzikie karty powędrowały do Andrzeja Lebiediewa (Łotwa), Kaia Huckenbecka (Niemcy), Jana Kvecha (Czechy) oraz Jasona Doyle'a (Australia). - Ten pomysł, aby dać dzikie karty tym federacjom, które nie odgrywają sportowo istotnej roli, ale na zasadzie promocyjnej, to zasadniczo pochwalam i mnie to nie zdziwiło - mówi nam dziennikarz i felietonista Adam Jaźwiecki.

I faktycznie PZMot ostro postulował swoje niezadowolenie. W kuluarach mówiło się nawet o odwołaniu flagowej dla cyklu Grand Prix warszawskiej rundy. - Dziwię się jednej rzeczy. Prezes światowej federacji Jorge Viegas bardzo lubi do Polski przyjechać. Ceni naszą gościnność. Tak na marginesie, to wielu międzynarodowych działaczy naprawdę ceni sobie Polskę, ale to już zostawmy. A tymczasem mam wrażenie, że to wszystko się jakoś rozmyło, relacje, i w ten sposób wytworzyły się jakieś niesnaski. Czy obie strony ze sobą nie rozmawiają? Przecież my będzie organizować aż trzy rundy Grand Prix (w tym w Warszawie) oraz finały SoN. Jesteśmy dla nich strategicznym partnerem, więc dziwi mnie, że doszło do takich sytuacji.