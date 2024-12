Na ten debiut czeka całe miasto. Polski talent z ogromnym wsparciem

Całe Leszno czeka na debiut wielkiego talentu ze szkółki Romana Jankowskiego. Kacper Mania w lutym będzie obchodzić 16. urodziny, dzięki czemu już od pierwszej kolejki będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego Fogo Unii. Z racji wypożyczenia Damiana Ratajczaka do Zielonej Góry, to właśnie w Manii pokładane są teraz największe nadzieje. Młodzieżowca wspomagać będzie uznany mechanik Łukasz Jankowski, który niedawno rozstał się z Piotrem Pawlickim. Wcześniej pracował też u aktualnego wicemistrza świata, Roberta Lamberta.