Widzi swoje błędy. Wie, nad czym pracować

7 punktów i 2 bonusy to przyzwoity występ w wykonaniu Bartosza Smektały, aczkolwiek stać go na dużo więcej. Tym bardziej, że leszczynianin zawiódł zupełnie w końcówce, przywożąc w swoich dwóch ostatnich startach zaledwie punkt z bonusem. Smektała już wie, nad czym musi popracować.

- Pierwsza faza zawodów była okej. Będę musiał coś wymyślić na zewnętrzne pola po równaniu, bo trudno mi było się dostać do krawężnika, przez co woziłem tyły jadąc po szerokiej. Muszę nad tym popracować. Nie mogę powiedzieć, że pojechałem słabo, ale to nie jest taki wynik, jakiego bym oczekiwał. Z dwucyfrówką mógłbym wracać zadowolony do domu - skomentował Bartosz Smektała.