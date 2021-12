KOMFORT OGLĄDANIA ZAWODÓW. - Stadion do jakichś bardzo nowoczesnych nie należy, ale nie ma na co narzekać. Ja przeważnie siedzę na pierwszym łuku i tam jedynym mankamentem jest może oddalenie górnych rzędów od toru. Widoczność może i dobra, ale po prostu żużlowcy są stamtąd mali. Przyzwyczaiłem się jednak do tego. Liczę, że za kilka lat doczekamy się remontu lub nowego obiektu. Póki co, ten służy całkiem nieźle. NASZA OCENA: 4.

GASTRONOMIA. - Tutaj oryginalny nie będę i powiem tak jak większość moich przedmówców. Niczego szałowego raczej w Rybniku nie zjecie. Ale piwo uważam za bardzo dobre. To nie jest woda o smaku piwa, tak jak na niektórych stadionach. U nas można napić się piwa, które faktycznie smakuje jak powinno. W upalny dzień jest idealne. NASZA OCENA: 4.5.

Niektórzy mówią, że Rybnik ma najlepszy tor w Polsce

DOJAZD I PARKING. - Stadion znajduje się poza centrum miasta, co ułatwia dojazd do niego. Problemem jest odległość od dworca PKP, jeśli ktoś decyduje się na przyjazd pociągiem. Wówczas trzeba przejść niemal całe miasto. Parking jest wystarczający, choć warto być nieco wcześniej. Po meczach robią się też małe korki, jako że jest tylko jedna, główna ulica prowadząca na stadion. Raz na dwa tygodnie jednak jest to do zniesienia. NASZA OCENA: 4.

ATRAKCYJNOŚĆ WIDOWISKA. - Oglądałem w tym roku mnóstwo świetnych zawodów w Rybniku. Najlepsze co prawda było lipcowe ściganie w SEC, ale liga także dostarcza mnóstwa emocji. Posłużę się tu może słowami kolegi z Gdańska, który stwierdził że jego ulubionym torem jest właśnie Rybnik. Gdy zapytałem go dlaczego, odpowiedział że na tym torze nie ma wyścigu, w którym kolejność na pierwszym łuku była ostateczną. NASZA OCENA: 5.

Mieliśmy okazję oglądać na żywo zawody SEC rozgrywane w Rybniku i musimy w stu procentach zgodzić się z panem Arturem. Był to niezwykle emocjonujący turniej. Mecze ligowe przy Gliwickiej również dostarczają wielu emocji, co może klasyfikować Rybnik w czołówce najbardziej atrakcyjnych dla kibica miejsc. Musimy jednak nieco bardziej surowo podejść do tematu stadionu. Przydałby się mu remont. NASZA OCENA OGÓLNA: 4.38.