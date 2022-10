Momentalnie oczywiście pojawiły się słowa wsparcia dla dyrektora cyklu Grand Prix. Obserwujący jego profil wykazali się dużym wyczuciem, nikt nie dopytuje o przyczyny śmierci młodej kobiety, jak to często w takich przypadkach bywa. Każdy ma świadomość tego, co przeżywa aktualnie Morris i takie pytania są ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje. Post dyrektora GP został także opatrzony fotografią zmarłej żony.

W takich chwilach kontrowersje idą na bok

Phil Morris to bardzo kolorowa, budząca mieszane uczucia postać w środowisku żużlowym. Często zarzuca mu się niewłaściwe działania przy szykowaniu toru na zawody, choć ostatnio po turnieju w Toruniu był bardzo chwalony. Morris zyskuje coraz większą grupę zwolenników. Dobrze, ze w obliczu takiej sytuacji nikt nie pozwolił sobie na żadne komentarze nawiązujące do jego pracy. A dobrze wiemy, że podobne historie się zdarzają.

Morris to były żużlowiec, który po zakończeniu kariery pełnił już kilka innych funkcji w tej dyscyplinie. Był choćby menedżerem drużyny, a teraz stoi na czele cyklu GP. Odpowiada za zorganizowanie zawodów, przygotowanie toru, ale dba też o sprawy regulaminowe. Sprawdza na przykład, czy każdy zawodnik wyjeżdża do biegu w odpowiednim kasku. Biega po całym stadionie, wszędzie go pełno. Coraz więcej osób zaczyna to doceniać.